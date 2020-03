Pinto Salinas llega a la GAN a través de la fotografía callejera de Maxwell Briceño

El fotógrafo Maxwell Briceño, de 23 años de edad, es el Artista Joven del Mes en la Galería de Arte Nacional (GAN). El creador, que mostrará en el recinto ocho gráficas que dan cuenta de su predilección por las escenas callejeras, era hace cinco años un adolescente que vendía café al borde de la carretera en Pinto Salinas hasta que una cámara le cambió la vida.

Texto: AVN

«Conocí a alguien, me llevó a hacer un curso, me gustó, a él le gustó mi trabajo, llegué a la UBV e hice el diplomado de fotografía que no lo terminé pero me sirvió muchísimo. Y en la calle vendiendo café fue que fui aprendiendo», contó Briceño a AVN, quien relató que en esa época su primer proyecto fue justamente el de retratar a su barrio y el día a día de su entorno inmediato. En ese día a día fue entrenando su mirada.

Se lamenta de no haber tenido manera de almacenar esas primeras imágenes que tomó como aprendiz. «Me hubiese gustado haber expuesto esas fotos», dice. No obstante, oportunidades para mostrar su trabajo no le han faltado. Hoy ya puede presumir de haber exhibido sus obras en muchos espacios de la capital y también fuera del país.

Fotos suyas han sido expuestas en Madrid, España, donde fue seleccionado para la muestra Jóvenes Miradas de Iberoamérica 2019, y en New York, Estados Unidos, donde junto a su colectivo Cacri Fotos participó en la exhibición Nuestro oficio: Local Steet Photography from Venezuela en The People’s Forum.

En la GAN, desde este martes 10 de marzo, expondrá seis fotos a blanco y negro y dos a color, «la mayoría son de calle, algunas son de donde vivo, de Pinto Salinas», subrayó.

Interrogado sobre los puntos fuertes de sus fotografías, dice: «Me gusta mucho la estética del blanco y negro, y pueden ser los momentos también. Hay momentos que son muy dramáticos y otros que son muy cómicos. En la fotografía urbana callejera me gusta mucho la yuxtaposición que también muestra un poco de ironía».

Sobre los proyectos pendientes, contó que mezclan la cacería de imágenes con la labor formativa para abrir al mundo de la fotografía a niñas y niños que como él en otrora, no conocen al arte ni imaginan que entrenando esa sensibilidad les cambiarán las perspectivas de vida.

Es así como entre lo pendiente que tiene para mostrar está un ensayo fotográfico llamado Códigos de barrio, «que es como la parte oscura del barrio, semióticas que se ven, los zapatos, los grafitis, cruces, cosas así»; otro dedicado a los pueblos del Delta del Orinoco; y otro en el cual se sumergió a convivir con la gente de la Torre Viasa, para documentar su cotidianidad, «de cómo se desenvuelve la gente allí, porque es como el mismo barrio pero en vertical y con una industria de tostones».

Tanto en la Torre Viasa como en Pinto Salinas, Briceño ya tiene montado sendos proyectos para la realización de talleres, «para ayudar a la comunidad y mostrarle a los niños otro tipo de cosas, llevarlos al arte».

«El último proyecto fue el de carnavales, tenemos un registro de diferentes carnavales en Caracas, Colonia Tovar, Naiguatá y Pinto Salinas y eso se va a mostrar en una página de Brasil que se llama Otros Carnavales», indicó. Esto es junto a su colectivo.

La inauguración de la muestra de Briceño en la GAN será a las 11:00 de la mañana. La entrada es libre. La exhibición estará a disposición del público durante un mes.