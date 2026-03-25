Junior Sumosa: “El software libre es un elemento ideológico importante para la independencia tecnológica y la formación de la conciencia de clase”

En una amena conversación con el programa Semillas de Amalivaca de Alba Ciudad 96.3 FM, el abogado y activista tecnológico Junior Oscar Sumosa explicó las dimensiones políticas, sociales y culturales del software libre, destacando su papel fundamental en la construcción de la soberanía tecnológica en Venezuela y América Latina.

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En el marco del programa Semillas de Amalivaca, espacio dedicado a la promoción cultural desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la conductora Regina Michelle recibió al abogado, técnico en informática y activista del software libre, Junior Oscar Sumosa. La conversación, que partió de una premisa fundamental —el software libre como una práctica multidimensional—, recorrió los principios filosóficos del movimiento, su aplicación en Venezuela y su impacto en las nuevas generaciones.

Más allá de lo técnico: Una herramienta ideológica

Desde el inicio de la entrevista, Sumosa enfatizó que su defensa del software libre trasciende lo puramente técnico. “Verás que el software libre en principio es un elemento para mí ideológico importante, más allá del tema técnico de lograr lo que es la independencia tecnológica de un país”, afirmó. Para el activista, esta práctica fomenta la colaboración y se contrapone a lo que denominó la “mezquindad” del software privativo, que cierra el código y el conocimiento.

“Para mí es un tema también ideológico porque permite dar un paso en lo que es la formación de la conciencia de clase, la formación también de la conciencia de la colaboración, de que si todos marchamos bajo una dirección de colaborar, todos nos ayudamos”, explicó Sumosa, vinculando el uso de tecnologías libres con la construcción de lazos de fraternidad y solidaridad.

Las cuatro libertades y el Copyleft

Durante la entrevista, el invitado desglosó los principios rectores del software libre, conocidos como las “cuatro libertades”, que van desde la libertad de ejecutar el programa (libertad 0) hasta la de redistribuir las mejoras realizadas. “Uno de los fines es, una vez que tienes el software ya en su desarrollo final, redistribuirlo con las mejoras y dar reconocimiento”, señaló.

Además, abordó la figura del copyleft o derecho de izquierda, un mecanismo que utiliza las leyes de propiedad intelectual para garantizar que las obras derivadas mantengan las mismas libertades que la original. Esto, según explicó, permite que el conocimiento no sea privatizado. En Venezuela, desde hace años se impulsa la creación de licencias nacionales de software libre, adecuadas a la legislación local, como parte de los esfuerzos del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) y otras instituciones .

La experiencia venezolana: Del Decreto 3390 a Canaima

Sumosa destacó que Venezuela es un caso de éxito en la implementación de estas políticas, mencionando hitos históricos como el Decreto 3390 de 2004, que estableció el uso prioritario del software libre en la Administración Pública Nacional como respuesta al sabotaje petrolero y la necesidad de alcanzar la independencia tecnológica . Este decreto fue posteriormente reforzado por la Ley de Infogobierno, que consolidó el uso obligatorio de estas tecnologías en los cinco poderes públicos .

El fruto más visible de este proceso, según el invitado, es el sistema operativo Canaima GNU/Linux. “Canaima es un proyecto que nace en Venezuela con la fuerza de trabajo de venezolanos, identificado con nuestras formas de hacer”, celebró. Este sistema, basado en Debian, ha evolucionado para incluir ediciones especializadas que responden a las necesidades de los usuarios.

Según información reciente del CNTI y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Canaima ha llegado a su versión 8.1 “Kavanayén”, que incluye seis ediciones: Creativa (para diseño multimedia), Desarrollo (para programadores), Gaming (para videojuegos), Semillero Científico (para formación infantil), Estándar y Esencial. Además, la suite ofimática ONLYOFFICE es ahora la predeterminada en este sistema, facilitando la edición de documentos en formatos abiertos .

Semilleros digitales y pedagogía soberana

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista giró en torno al trabajo con la juventud. Sumosa, quien imparte talleres para niños y jóvenes, destacó la capacidad de las nuevas generaciones para apropiarse del conocimiento y mejorarlo. “Esta es la generación que debemos apostarlo todo, todo, todo, porque es la que también va a permitir el desarrollo tecnológico en nuestro país”, afirmó.

Mencionó su participación en eventos como el FLISOL (Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre) y el trabajo en los “semilleros digitales”, una iniciativa que se alinea con políticas públicas como la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación y el Programa Nacional Semilleros Científicos, que buscan formar a los niños y niñas en robótica, electrónica y tecnologías libres desde las escuelas .

Una batalla de ideas para Nuestra América

La conversación concluyó con una reflexión que entrelazó la tecnología con la cultura y la integración regional. Regina Michel recordó las ideas de José Martí sobre la necesidad de que los pueblos que luchan juntos “se den prisa para conocerse”. En este sentido, Sumoaa destacó que el software libre es una herramienta de integración continental, ejemplificada en eventos como el FLISOL, donde “Latinoamérica entiende el software libre con una perspectiva muy distinta”.

“Necesitamos no solamente liberar el código, también liberarnos como hombres y mujeres, hombres y mujeres libres”, sentenció Junior Sumosa, invitando a la audiencia a descargar, probar y contribuir con el sistema operativo Canaima, disponible en el portal oficial, como un acto de soberanía tecnológica y compromiso con la patria grande.