Gobierno de Venezuela condena ataque militar a Irán y represalias contra objetivos en distintos países de la región

Fotos: @Hormoz_Fouri en Telegram

A través de un comunicado publicado por el canciller de Venezuela, Yván Gil, la República Bolivariana de Venezuela “condena y lamenta profundamente” que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, “se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos”.

Texto: Alba Ciudad

Venezuela también calificó de “indebidas y condenables” las represalias militares por parte de Irán en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región.

“Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad“.

“Causa profunda consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas civiles inocentes, incluidas estudiantes menores de edad de una escuela primaria de dicho país”, señala el texto en posible referencia al impacto de un misil en una escuela en Minab, Irán, que dejó al menos 85 alumnas muertas.

El texto de Venezuela culmina señalando: “La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso inquebrantable con la paz, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía y el derecho internacional, y hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a los Estados involucrados a retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación”.

Resumen

Este sábado en la madrugada, los ejércitos de Israel y Estados Unidos realizaron un ataque militar contra Irán, ello a pesar de que, durante todo el mes de febrero de 2026, delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron al menos tres rondas de negociaciones indirectas en Ginebra, Suiza, con la mediación de Omán. La última sesión ocurrió apenas el pasado jueves 26 de febrero, y los mediadores informaron de “avances significativos” hacia un posible acuerdo nuclear y el levantamiento de sanciones.

A pesar de los avances reportados en Ginebra, el presidente Donald Trump lanzó el 19 de febrero un ultimátum de 10 días para que Irán aceptara condiciones más estrictas sobre su programa de misiles balísticos y su influencia regional. El gobierno iraní había mostrado señales de flexibilidad, mencionando incluso la posibilidad de diluir parte de su uranio enriquecido al 60% si se eliminaban las sanciones económicas. Sin embargo, se negaron rotundamente a desmantelar su sistema de defensa de misiles.

Los ataques, descritos por el presidente Donald Trump como una misión para aniquilar la industria misilística y nuclear del país, impactaron ciudades clave como Teherán, Isfahán, Karaj y Minab. En esta última localidad, un misil alcanzó la escuela primaria de niñas Shajareye Tayabeh durante el horario de clases, dejando un saldo de 85 estudiantes fallecidas y decenas de heridas, un hecho que ha sido condenado internacionalmente por el impacto directo en instalaciones civiles.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán activó la operación “Promesa Verdadera 4”, lanzando una oleada de drones y misiles balísticos contra el territorio de Israel. Además, Teherán cumplió sus advertencias previas al atacar múltiples bases militares de Estados Unidos en la región, reportándose explosiones en instalaciones ubicadas en Baréin (Sede de la Quinta Flota), Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Iraq.

 

