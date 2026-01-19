Karina Rivas: “Detrás de cada pieza hay horas de dedicación y la historia de nuestra gente”

La reconocida artesana, Karina Rivas, dialogó en nuestro noticiero sobre el valor cultural de la manualidad, los desafíos del oficio y la esperanza en las nuevas generaciones.

Alba Ciudad (Jorge Pinillos).

En una amena y reveladora entrevista telefónica para el noticiero “Cultura al Día”, que transmite Alba Ciudad 96,3 fm, la artesana Karina Rivas, ofreció un conmovedor testimonio sobre la vida detrás de las piezas únicas que crea con sus manos. La conversación, conducida por la periodista, Angie Vélez, el pasado viernes 16 de enero, se centró en el profundo significado cultural de la artesanía y su rol como pilar de la identidad comunitaria.

La artesanía como legado y narrativa.

Rivas, cuya especialidad abarca la cerámica modelada, los textiles tradicionales y la cestería, fue enfática al definir su trabajo. “Esto no es solo un oficio; es el lenguaje con el que hablan mis ancestros. “Detrás de cada pieza hay horas de dedicación y la historia de nuestra gente”, expresó. Explicó que cada motivo, color y técnica empleada es un conocimiento transmitido por generaciones, convirtiendo cada obra en un documento vivo de la memoria colectiva.

Los retos de mantener viva la tradición.

La entrevista también abordó las dificultades del sector artesanal en la era moderna. Rivas mencionó la “dura competencia” frente a la producción industrial masiva y la subvaloración económica que suele existir hacia el trabajo manual. “A veces, la gente no dimensiona el proceso: la recolección de los materiales, el tiempo de secado, el diseño que nace de observar nuestra tierra. No se paga solo un objeto, se paga un pedazo de patrimonio”, argumentó.

Pese a los desafíos, el tono de la artesana fue predominantemente optimista. Señaló un “resurgir del aprecio” por lo auténtico y local, especialmente entre un público joven que busca conexión con orígenes y sustentabilidad.

Un llamado al apoyo consciente.

Para finalizar, Rivas hizo un llamado directo a la audiencia y a las instituciones: “Apoyar la artesanía es apostar por la diversidad cultural. Cuando compran una pieza a un artesano, no solo llevan un adorno hermoso a su hogar; están conservando una técnica, alimentando una familia y validando que nuestra cultura tiene un espacio vital en el presente”.

La entrevista completa con Karina Rivas está disponible en el archivo de audio de nuestro noticiero “Cultura al Día”, emitido el viernes 16 de enero de 2026.