Alba Ciudad presenta programa especial: “El Joropo, de Venezuela para el mundo”

En una iniciativa para celebrar y difundir la riqueza cultural de Venezuela, Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) invita a la audiencia a sintonizar un programa especial dedicado al género musical y dancístico más emblemático del país: “El Joropo, de Venezuela para el mundo”.
Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)
El programa se transmitirá este 25 de noviembre, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., y se centrará en la inminente declaración del Joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El especial contará con la participación de un distinguido panel de expertos en música, historia y tradición venezolana, incluyendo a:
- Benito Yrady: Escritor, docente, promotor e investigador cultural, presidente del Centro de la Diversidad Cultural y representante de Venezuela ante la Convención de la UNESCO.
- Ignacio Barreto: Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, y rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE).
- Alí Alejandro Primera: Presidente de la Compañía Nacional de Música. Músico, cantautor, productor y diputado de la Asamblea Nacional.
- Luisana Jiménez: Profesora de danza nacionalista, directora de la Escuela de Danzas Etiopía.
- Juan Montoya: Bailador, maestro, productor y presidente de la escuela “Los Pioneros del Llano”.
Los expertos ofrecerán un análisis detallado sobre el significado del joropo, sus diversas variantes regionales, su influencia cultural y el proceso que lo llevará a alcanzar esta prestigiosa distinción internacional. Además, se abordará el valor cultural de los patrimonios venezolanos declarados hasta ahora en la categoría Inmaterial de la Humanidad.
¿Cómo sintonizar?
- Desde cualquier parte del mundo: Accediendo al portal albaciudad.org.
- En Caracas y zonas aledañas por la frecuencia modulada 96.3 FM.
Esta es una cita imperdible para conocer el género que late en el corazón de la cultura venezolana y la riqueza de todos sus bienes culturales inmateriales reconocidos internacionalmente. ¡Conéctate!