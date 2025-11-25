Alba Ciudad presenta programa especial: “El Joropo, de Venezuela para el mundo”

En una iniciativa para celebrar y difundir la riqueza cultural de Venezuela, Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) invita a la audiencia a sintonizar un programa especial dedicado al género musical y dancístico más emblemático del país: “El Joropo, de Venezuela para el mundo”.

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)

El programa se transmitirá este 25 de noviembre, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., y se centrará en la inminente declaración del Joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El especial contará con la participación de un distinguido panel de expertos en música, historia y tradición venezolana, incluyendo a:

Benito Yrady: Escritor, docente, promotor e investigador cultural, presidente del Centro de la Diversidad Cultural y representante de Venezuela ante la Convención de la UNESCO.

Ignacio Barreto: Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, y rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE).

Alí Alejandro Primera: Presidente de la Compañía Nacional de Música. Músico, cantautor, productor y diputado de la Asamblea Nacional.

Luisana Jiménez: Profesora de danza nacionalista, directora de la Escuela de Danzas Etiopía.

Juan Montoya: Bailador, maestro, productor y presidente de la escuela “Los Pioneros del Llano”.

Los expertos ofrecerán un análisis detallado sobre el significado del joropo, sus diversas variantes regionales, su influencia cultural y el proceso que lo llevará a alcanzar esta prestigiosa distinción internacional. Además, se abordará el valor cultural de los patrimonios venezolanos declarados hasta ahora en la categoría Inmaterial de la Humanidad.

¿Cómo sintonizar?

Desde cualquier parte del mundo: Accediendo al portal albaciudad.org.

En Caracas y zonas aledañas por la frecuencia modulada 96.3 FM.

Esta es una cita imperdible para conocer el género que late en el corazón de la cultura venezolana y la riqueza de todos sus bienes culturales inmateriales reconocidos internacionalmente. ¡Conéctate!