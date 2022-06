Orquesta Filarmónica Nacional debutará con la mezzosoprano Natasha Novitskaia

El próximo 17 de junio la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN), estará presentando en el Teatro Municipal de Caracas, junto al Orfeón Libertador, un concierto titulado “Ópera Gala” junto a la mezzosoprano dramática ruso-americana Natasha Novitskaia, quien debutará por primera vez en Venezuela bajo la dirección del maestro Rubén Capriles.

Texto: Prensa CNM / Foto: Redes Sociales

En esta única presentación la famosa mezzosoprano interpretará algunos temas representativos de ópera de compositores de la talla de Wagner, como la Obertura “El Holandés Errante”, el Aria “Weiche Wotan Weiche” de El Oro del Rin; Verdi con el coro “Va’ Pensiero” de Nabucco; Cilea, Puccini, Tchaikovsky, Mussorgsky, entre otros temas que deleitarán al público caraqueño.

Natasha Novitskaia se ha presentado en el Carnegie Hall y en el Centro Nacional Opera América, en la ciudad de Nueva York. En 2015 hizo su debut en solitario en Europa cantando Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Rachmaninoff y Sviridov, con el pianista Sergey Neller; en 2016 realizó un recital en solitario en la Embajada de Rusia, en Berlín, interpretando Arias de Samson et Dalila, Carmen, Kashchie, the Immortal de Rachmaninoff además de canciones de Rachmaninoff. Ha interpretado Amneris, Fricka y Carmen con el New York Opera Forum, Azucena con One World Symphony en la ciudad de Nueva York y en St. Thomas Aquinas en Brooklyn, y Santuzza con la New Jersey Association of Verismo Opera en el Players Club de Nueva York.

“Ópera Gala” iniciará a las cuatro de la tarde, bajo estrictas medidas de bioseguridad. Las entradas del concierto estarán disponibles para su adquisición en la página de goliiive.com y en las taquillas del Teatro Municipal.